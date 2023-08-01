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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, araçta yapılan aramada 22,93 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.T. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın araçla Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan araçta, arama yapıldı. Yapılan aramada 22,93 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan D.T. ve F.A. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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