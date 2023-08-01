Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, araçta yapılan aramada 22,93 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.T. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.