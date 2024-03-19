Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta ve üzerlerinde yapılan aramada 555 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.