Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Ç. ve Ö.K'nin İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirerek piyasaya sürdürdüğünü tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi. F.Ç. ve Ö.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Ç. ve Ö.K'nin İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirerek piyasaya sürdürdüğünü tespit etti.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu hap ele geçirdi.

F.Ç. ve Ö.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu İstanbul Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title