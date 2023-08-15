Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.Ç. ve Ö.K'nin İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirerek piyasaya sürdürdüğünü tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi. F.Ç. ve Ö.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.