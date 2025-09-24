Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri 848 gram sentetik uyuşturucu ile 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, 848 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, cep telefonu ve SIM kart ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel