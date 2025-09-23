Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Güncelleme:
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 28 gram sentetik uyuşturucu ve 7 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 28 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
