Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 28 gram sentetik uyuşturucu ve 7 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 28 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel