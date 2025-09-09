Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Taşköprü ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel