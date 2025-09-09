Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Taşköprü ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.