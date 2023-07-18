Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 24 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu madde ile yakalanan 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda metamfetamin, uyuşturucu düzenekleri, eroin, esrar, sentetik ecza hapı, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu madde ile yakalanan 19 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Yapılan çalışmalarda 14,15 gram metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, çeşitli miktarlarda eroin, esrar ve sentetik ecza hapı, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 24 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 19 şahsa işlem yapıldı. - KASTAMONU