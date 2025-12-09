Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 546 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu emdirilmiş 2 peçete, 6 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 dolar, 1180 avro ve 236 bin 900 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.