Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Taşköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

