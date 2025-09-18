Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Taşköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel