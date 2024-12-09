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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. E.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Araç ilçesinde E.S'nin aracında yapılan aramada uyuşturucu hap yakalandı. Seydiler ilçesinde ise E.K, A.E. ve E.K'nin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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