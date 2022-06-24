Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 1 kilogram bonzai, 429 uyuşturucu hap, 2 litre bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 74 reçeteye tabi hap ve 2 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla salıverildi. AA / Özgür Alantor - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Güncel Haberler

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