Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 1 kilogram bonzai, 429 uyuşturucu hap, 2 litre bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 74 reçeteye tabi hap ve 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Güncel Haberler

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