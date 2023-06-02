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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Tosya ve Araç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ve Araç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara'dan Kastamonu'nun Araç ilçesine uyuşturucu getirileceğini tespit eden jandarma ekipleri, ilçe girişinde bir aracı durdurdu. Otomobil ile araçtaki H.G ve B.A'nın üzerinde yapılan aramada sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İstanbul'dan Tosya ilçesine uyuşturucu getirdiği belirlenen M.K'nin ev ve aracında yapılan aramada da bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Tragger Ankara Güncel Haberler

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