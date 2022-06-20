Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik kent merkezinde iki operasyon düzenlendi. Operasyonlarda metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap, hassas terazi ve camdan yapılmış uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri salıverildi. AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Güncel Haberler

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