Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Daday ilçesinde C.Ç, Z.Ç. ve H.A.G.B'nin kenevir ekimi yaptıkları ormanlık bölgede, araç ve üstlerinde arama yapıldı. Aramada 1 kilo 545 gram esrar ile 50 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tosya ilçesinde ise şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün bagajında D.T'ye ait kutu içerisinde 100 gram esrar ile kent merkezinde E.A. ve B.A'nın ikametlerinde yapılan aramada 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden C.Ç. ve Z.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.