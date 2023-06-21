Kastamonu'da Uyuşturucu Kullanan Sürücülere 587 Bin Lira İdari Para Cezası

Kastamonu'da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 28 sürücüye 587 bin 356 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetlerine el konuldu.

Kastamonu'da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 28 sürücüye 587 bin 356 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetlerine el konuldu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen 28 sürücüye adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından alımı yapılan uyuşturucu test kitlerinin kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Denetlemelerde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen sürücüler sağlık kuruluşlarına sevk edilip testin doğrulanmasından sonra adli işlem uygulanırken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre de 20 bin 977 lira idari para cezası uygulanıp, sürücü belgeleri de 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınıyor." ifadelerine yer verildi.

Denetimlerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılında ilimizde yapılan denetimlerde test sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 28 sürücüye adli işlem yapıldı. Ayrıca bu sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Etkisinde Araç Kullanmaktan' 587 bin 356 lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geçici olarak geri alındı."