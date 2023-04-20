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Kastamonu'da uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan kişi tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranan O.Ü. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürülen O.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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