Kastamonu'da Uyuşturucu İle Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen M.E.Ü. yakalanarak tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Şüphe üzerine durdurulan M.E.Ü'nün üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel