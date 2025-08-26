Kastamonu'da Uyuşturucu ile Yakalanan İki Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Güncelleme:
Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile ilgili yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine sevk edildi. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satan ve aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Tespiti yapılan M.B. ve N.E.B'nin üzerinde yapılan aramada sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak suçunda haklarında soruşturma açılan şüphelilerden M.B'nin 6 yıl, 12 ay, N.E.B'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
