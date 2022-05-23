Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri kiralık bir araçla Manisa'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı.
Durdurulan otomobilde arama köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayda araçta bulanan T.F. ve E.A. gözaltına alındı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel