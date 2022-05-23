Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri kiralık bir araçla Manisa'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı.

Durdurulan otomobilde arama köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayda araçta bulanan T.F. ve E.A. gözaltına alındı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kastamonu, Manisa, Güncel, Haberler

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