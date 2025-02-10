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Kastamonu'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Kastamonu'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis ekipleri 3 şüphelinin üstünde ve araçlarında arama yaptı.

Yapılan aramada 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgilli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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