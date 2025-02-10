Kastamonu'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı
Kastamonu'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda polis ekipleri 3 şüphelinin üstünde ve araçlarında arama yaptı.
Yapılan aramada 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgilli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel