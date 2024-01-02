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Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı

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Kastamonu'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği "Ceku" ile yapılan aramada, vites kısmına gizlenmiş 14 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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