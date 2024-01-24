Kastamonu'da uyuşturucu bulunan araçta 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ve reçeteye tabi haplar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da direksiyonunda uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, direksiyona gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.