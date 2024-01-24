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Kastamonu'da uyuşturucu bulunan araçta 2 şüpheli tutuklandı

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Kastamonu'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ve reçeteye tabi haplar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da direksiyonunda uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, direksiyona gizlenmiş çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Ankara Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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