Kastamonu'da Üç Araçlı Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya üç araç karıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kastamonu- İstanbul kara yolu Kurubenzinlik Kavşağı'nda, S.B. (48) idaresindeki 67 ADB 948 plakalı kamyonet, Ş.A. yönetimindeki 34 DKR 802 plakalı otomobile, bu araç da R.K'nin kullandığı 16 BJP 254 plakalı otomobile çarptı.
Kazada araçlarda bulunan G.C. ve Ş.İ. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.