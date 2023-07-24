Kastamonu'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir iş yerinde ve evde yapılan aramada 14 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi ve 6 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir iş yeri ve evde yapılan aramada 14 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 6 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde il merkezindeki bir ikamette ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada 14 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi ve 6 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KASTAMONU