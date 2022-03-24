Kastamonu'da Türk Kızılay gönüllüleri yetimler ve ihtiyaç sahipleri için yemek düzenledi

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları tarafından geliri yetim çocuklar ve ihtiyaç sahiplerine kullanılmak üzere yardım yemeği düzenlendi.

Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir düğün salonundaki yemekte Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Türk Kızılay ekiplerinin çalışmalarını anlatan sunumun ardından konuşan Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Direktörlüğünde görev yapan Emrah Göktürk, programa katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine, yetimlere ve savaş mağdurlarına ulaştıklarını anlatan Göktürk, "Dünyanın her yerinde ıstırap çeken, ihtiyaç sahibi olan, 'Benim de yanımda kimse yok mu?' diyen tüm mazlum insanlarımızın yanında olan bir kuruluşuz. Türkiye'mizde yetimlere yönelik birçok çalışma yapan kurumlar var. Fakat Kızılayın yılda 50 bin yetime ayni ve nakdi olarak destek programlar yürütmesine rağmen Kızılay ile yetimi çok bağdaştıramadık. Bu yıl itibarıyla Türk Kızılay Yetim Destek Programı'nın lansmanını yapacağız." dedi.

Türkiye'de 450 bin yetimin olduğunu aktaran Göktürk şunları söyledi:

"Tek seferlik ayni ve nakdi yardımlar yeterli değil, farklı bir model geliştirmemiz gerekiyordu. Türk Kızılay Yetim Destek Programı'nın lansmanını yaptığımızda şunu göreceksiniz; yetimlere ve ailelerine sadece bir gıda, hijyen kolisi götürmek ya da Ramazan ve Kurban'da başını okşamak yetmiyor. Bizim daha bütüncül bir sosyal yardım destek programına ihtiyacımız vardı. Bu program kapsamında 8 yetim destek paketi plandık. Bu kapsamda çocuklarımızı sıfır yaşında alıp 23 yaşına kadar mentorluk sistemiyle destek vererek bir kariyer planlama programı çiziyoruz."

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Tuba Güzel ise ihtiyaç duyulan her an vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi sivil toplum çalışmalarında da başarıyı sağladığını dile getiren Güzel, "Hayatın her alanında insanlara merhamet eli uzatan Kızılay kadınları sürekli kendini geliştirip toplumdaki değişim ve dönüşümü takip ederek kutsal saydıkları iyilik yolculuğunu birlik ve beraberlik içinde sarsılmaz bir gönül bağıyla sürdürmeye devam ediyor. Yetim ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz bu hayır gecesinde siz değerli bağışçılarımızın destek ve katkılarıyla kayda değer bir gelir elde ettik. İyilik yolunda bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.