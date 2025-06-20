Kastamonu'da Tüfekle Vurulma Davası Devam Ediyor

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Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar savunmalarında pişman olduklarını belirtti. Cumhuriyet savcısı, bazı sanıklar için müebbet hapis cezası talep etti.

Kastamonu'da 19 yaşındaki Fuat Camcı'nın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ferdi D. ve Yusuf S. ile tutuksuz sanıklar Eren E. ve Ahmet G. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Polat S, Onur Ş. ve Recep K. ise duruşmaya katılmadı.

Ferdi D. duruşmadaki savunmasında, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Planlı şekilde öldürmek isteseydim araçtan inmeden öldürürdüm ya da köye gelirken pusu kurar, öldürürdüm. Ben köyden gitmesi için çok uğraştım ama gitmedi, sonra bu olay yaşandı. Pişmanım, beraatımı ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Yusuf S. de pişman olduğunu dile getirerek, "Böyle olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanıklardan Ferdi D, Yusuf S. ve Eren E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Ahmet G, Polat S, Onur Ş. ve Recep K'nin ise "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Merkeze bağlı Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde, 2023 yılı Aralık ayında Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. Yusuf S. ve Eren E. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle vurulan Camcı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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