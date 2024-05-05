Kastamonu'da Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Araç ilçesinde elinden düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde elinden düşürdüğü tüfeğin ateş elması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğur köyünde yaşayan Erol Durna'nın (40) elinde bulunan tüfek kayarak yere düştü.
Ateş alan tüfeğin saçmaları Durna'ya isabet etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri Durna'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Durna'nın cenazesi Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.