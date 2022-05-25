Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

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Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk yaşamını yitirdi

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde, Adem Çevircioğlu tarlasını suladığı sırada kızı 4 yaşındaki Ravza Çevircioğlu, oyun oynarken traktörün şaft miline kapıldı. Çevircioğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, oyunlar, Güncel, Haberler

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