Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk yaşamını yitirdi
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Kastamonu'da traktörün şaft miline kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kurtgömeç köyünde, Adem Çevircioğlu tarlasını suladığı sırada kızı 4 yaşındaki Ravza Çevircioğlu, oyun oynarken traktörün şaft miline kapıldı. Çevircioğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Küçük çocuğun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Özgür Alantor - Güncel