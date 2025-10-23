Kastamonu'da Traktörden Düşen Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'da, Cafer Somuncuoğlu'nun kullandığı traktör su kanalına girdi. Traktörden düşen sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Cafer Somuncuoğlu idaresindeki 37 ADY 619 plakalı traktör, Doğu Çevre Yolu Ahmet Dede Mezarlığı mevkisinde su kanalına girdi.
Bu sırada traktörden düşen Somuncuoğlu, ağır yaralandı.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Somuncuoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
