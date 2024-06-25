Kastamonu'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Uzunoluk köyünde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu sürücü Nurgül Velioğlu hayatını kaybetti. Velioğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kastamonu'da, römorku devrilen traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.
Uzunoluk köyünde Nurgül Velioğlu (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörün römorku devrildi.
Bu sırada Velioğlu, traktörden düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Velioğlu, kurtarılamadı.