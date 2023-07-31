Kastamonu'da traktör kazalarını önlemek için reflektör denetimi yapıldı

Kastamonu'da polis ekipleri, traktör kazalarının önüne geçmek amacı ile reflektör denetimi yaptı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hasat döneminde trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini arttırdı. Bu çerçevede traktörlere yönelik reflektör denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde sürücülerin reflektörleri kontrol edilerek trafik kuralları ile ilgili hatırlatmalarda bulunuldu. - KASTAMONU