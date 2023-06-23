Kastamonu'da traktör bıçağı hırsızlığına gözaltı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörünün arkasına taktığı küreme bıçağının çalınması üzerine yapılan çalışma sonucu bıçağı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, traktörünün arkasına taktığı küreme bıçağının çalınması üzerine M.Ç, durumu jandarmaya bildirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışma sonucu bıçağı, B.K, İ.K. ve Ü.A'nın çaldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Bulunan küreme bıçağı ise sahibine teslim edildi.