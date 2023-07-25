Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere ile İnebolu ilçesine bağlı Kabalarsökü köyleri ile bu köylerin trafolarından elektrik alan 4 köyün elektriği kesildi. Başkent EDAŞ ekipleri, trafoya giren yılanların elektrik akımına kapılarak öldüğünü tespit etti. İki trafodaki yılanları çıkaran ekipler, arızayı gidererek 6 köye yeniden elektrik verdi.

Kastamonu'da trafoya giren yılanlar nedeniyle elektriği kesilen köylere enerji verildi.

Alınan bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere ile İnebolu ilçesine bağlı Kabalarsökü köyleri ile bu köylerin trafolarından elektrik alan 4 köyün elektriği kesildi.

Arıza ihbarı üzerine 2 köyün trafosuna bakmaya giden Başkent EDAŞ ekipleri, trafoya giren yılanların elektrik akımına kapılarak öldüğünü, buna bağlı olarak da elektriklerin kesildiğini tespit etti.

İki trafodaki yılanları çıkaran ekipler, arızayı gidererek 6 köye yeniden elektrik verdi.