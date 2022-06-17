Kastamonu'da trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci toprağa verildi Kastamonu'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi. Kastamonu'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi. Kentte dün meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Tuana Yiğit için Kastamonu Olukbaşı Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Yiğit, Şehitler Anıtı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazına Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ve vatandaşlar katıldı. ??????? AA / Özgür Alantor - Güncel Kastamonu Güncel Haberler

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