Kastamonu'da Trafik Kazasında Yaralı Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada toplamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından hastanede tedavi gören yaralılardan biri yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Çiğdem Kalkışım, yaşam mücadelesini kaybetti.

D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde 19 Temmuz'da karşı şeride geçen otomobille tırın çarpışması sonucu Yavuz Selim Kalkışım, Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybetmiş, Çiğdem Kalkışım, V.I, O.Y.K. ve U.A.K. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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