Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 4 günlük bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçede dün yaşanan kazanın ardından, annesiyle birlikte yaralanan ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 günlük bebek, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Devrekani Sanayi Sitesi mevkisinde dün Müzeyyen Kapıcı (60) idaresindeki 37 AC 570 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarpmış, kazada sürücü hayatını kaybetmiş, kızı Fatma Kırdı ve Kırdı'nın 4 günlük bebeği yaralanmıştı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.