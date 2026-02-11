Kastamonu'da ölümlü trafik kazasına karışan sürücüye 5 yıl hapis cezası

Kastamonu'da bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yargılanan otomobil sürücüsü 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanık Z.D. katılmadı, taraf avukatları ise hazır bulundu.

Sanığın avukatı, tarafların maddi ve manevi zararının giderildiğini belirterek, verilecek cezanın adli para cezasına çevrilmesi talebinde bulundu.

Z.D'yi "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi talebini ise reddetti.

Kastamonu-Karabük kara yolu İğdir köyü mevkisinde 6 Kasım 2023'te Sezgin Tom'un (30) kullandığı otomobil ile Z.D. idaresindeki otomobil çarpışmış, kazada Tom olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki S.A. (33), S.T.A. (27), Y.İ.A. (8) ile diğer otomobilin sürücüsü Z.D. yaralanmıştı.