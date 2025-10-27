Kastamonu'da Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Dün yaşanan kazanın ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan Ramazan Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Ömer A. idaresindeki 34 NF 8685 plakalı otomobil ile Enes Ş. yönetimindeki 34 NP 5778 plakalı otomobil dün, Mopak mevkisinde çarpışmış, kazada Yeter Ş. olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler Ömer A. ve Enes Ş. ile araçlardaki Fadime A, Ramazan Ş. ve Rüzgar Efe Ş. yaralanmıştı.