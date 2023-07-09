Kastamonu'da trafik kazasında anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti

Kastamonu Tosya kara yolu Akkaya köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında cip ile kamyon çarpıştı. Kazada anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.

Kastamonu'da cip ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında anne ve babadan sonra 1 yaşındaki bebekleri de yaşamını yitirdi.

Kastamonu Tosya kara yolu Akkaya köyü yakınlarında, dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Miranmir Keskin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Miranmir Keskin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Rıdvan Keskin'in (39) kullandığı arkasında karavan bulunan 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. (50) idaresindeki 37 PT 470 plakalı kamyon Kastamonu Tosya kara yolu Akkaya köyü yakınlarında çarpışmış, kazada cip sürücüsü ile eşi Naciye Keskin (37) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan Emre (13) Devran (11) ve Miranmir Keskin kardeşler ile kamyon sürücüsü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.