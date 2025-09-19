Haberler

Kastamonu'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Kastamonu'da, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Furkan Buğra Şen'in hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da çarpıştığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Furkan Buğra Şen'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.G'nin emniyetti işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da 17 Eylül'de Furkan Buğra Şen idaresindeki 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G. yönetimindeki 41 ADS 591 plakalı otomobil ???????çarpışmış, ağır yaralanan Şen kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
