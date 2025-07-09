Kastamonu'da Trafik Kazası Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

Kastamonu'da Trafik Kazası Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi
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Kastamonu'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan 55 yaşındaki A.Ç, tedavi için ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Kastamonu'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan A.Ç, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İlk tetkiklerin ardından ileri tetkik ve tedavi için hastanın başka bir hastaneye nakline karar verildi.

Ankara'da bir hastaneye sevk edilen A.Ç, ambulansla Kastamonu Havalimanı'na taşındı. Burada ambulans helikoptere alınan hasta Ankara'ya götürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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