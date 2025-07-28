Kastamonu'da Trafik Kazası: Biçerdöver Sürücüsü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 60 yaşındaki Sefer A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından, biçerdöver sürücüsü E.E. jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kastamonu'da bir kişinin öldüğü trafik kazasının ardından gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü tutuklandı.

Otomobil ile biçerdöverin çarpıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü E.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen E.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çakıllı köyünde dün E.E. idaresindeki 37 12 22001 plakalı biçerdöver ile Sefer A. (60) yönetimindeki 19 BC 420 plakalı otomobil çarpışmış, kazada Sefer A. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Emre Belözoğlu'nun 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna yanıtı olay oldu

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı

Ünlü iş insanına şok suçlama! Kripto para borsası sahibi tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.