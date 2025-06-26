Kastamonu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Kastamonu'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.S'nin kullandığı 37 BD 310 plakalı, H.M. idaresindeki 34 FG 8650 plakalı hafif ticari araçlar Kastamonu Sinop kara yolunun Gömeç köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan R.S. ve E.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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