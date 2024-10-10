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Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, her iki aracın sürücüleri ve hafif ticari araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan Taşköprü istikametine gitmekte olan Figen Kevser Mantaroğlu'nun kullandığı 37 AN 228 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Soner Ölmez idaresindeki 67 EE 693 plakalı otomobille Gömeç köyü yakınlarında çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü Soner Ölmez, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Cansel Yamakoğlu, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel

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