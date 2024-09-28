Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.Ç'nin kullandığı 37 AAC 463 plakalı otomobil, Kastamonu- Ankara kara yolu Budamış mevkisinde Z.Y. idaresindeki 06 EBF 038 plakalı otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan F.Ç. yönetimindeki araç, refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücüler ile 37 AAC 463 plakalı otomobilde bulunan B.A. yaralandı.
Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.