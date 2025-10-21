Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ş.Y. yönetimindeki 34 TH 5592 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Aşağıkayı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel