Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobildeki sürücü ve kızı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Murat O'nun kullandığı 34 BFL 232 plakalı otomobil, Bartın-İnebolu kara yolunda park halindeki 61 ADK 310 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Züleyha İnci B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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