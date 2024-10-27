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Kastamonu'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 10 Yaralı
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Kastamonu-Taşköprü kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir kişiyi kurtardı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Fahri Ç'nin kullandığı 37 EZ 776 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Gömeç köyü mevkisinde, Uğur B'nin kullandığı 37 PS 061 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada, iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Uğur B. ile yanında bulunan kişiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel

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