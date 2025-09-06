Haberler

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tosya D100 yolu Çevlik köyü mevkisinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 34 VG 6134 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç, yolun dışına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolde, hafif ticari araçta bulunan Muyesser Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan ikisi çocuk Y.E.A., A.N.A. ve Y.E.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
