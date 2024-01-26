Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun silahla öldürülmesi olayında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kastamonu'da Tolga Benderlioğlu'nun (32) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 yakınından 2'si tutuklandı.

Benderlioğlu'nun mezarlık yakınında ölü bulunmasının ardından Karabük'te gözaltına alınan karısı N. Benderlioğlu, kayınpederi O.D, kayınbiraderi İ.D, kayınvalidesi H.D. ile ailenin yakını C.Ç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bir gazetecinin adliye girişinde "Neden yaptınız?" sorusuna kayınpeder O.D, "İyi yaptım, aynen." diye cevap verdi.

Şüpheliler Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D. ve kayınbiraderi İ.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Şüpheliler arasında bulunan N. Benderlioğlu'nun eşi Tolga Benderlioğlu ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda 25 Ocak'ta gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine gelen ekipler Tolga Benderlioğlu'nun silahla öldürüldüğünü belirlemişti.

Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük girişinde 2 aracı durdurarak zanlıları gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Karabük Tutuklama Adliye Cinayet Soruşturma Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Kazım Ağa diziden ayrılıyor mu, öldü mü? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı? HPV aşısı nedir, ücretli mi, erkeklere de yapılır mı, kanserden korur mu? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kanada silah ambargosunu kaldırdı mı? Kanada Türkiye'ye neden silah ambargosu uyguladı? 21 Ocak hangi burçtur? 21 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? Oğlak mı Kova mı? 21 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 21 Ocak burç özellikleri neler 20 Ocak hangi burç? 20 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 20 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 20 Ocak burç özellikleri neler? Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiirleri örneği! Atatürk akrostiş örnekleri Akrostiş Şiir | Akrostiş şiirlere örnekler! Akrostiş ne demek? Zeynep, Damla, Deniz, Merve vb. kadın isimlerinden en güzel akrostiş şiirler 19 Ocak hangi burçtur? 19 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 19 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 19 Ocak burç özellikleri neler? 17 Ocak hangi burçtur? 17 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 17 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 17 Ocak burç özellikleri neler? 16 Ocak hangi burçtur? 16 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 16 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 16 Ocak burç özellikleri neler? 14 Ocak hangi burçtur? 14 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 14 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 14 Ocak burç özellikleri neler? 13 Ocak hangi burçtur? 13 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 13 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 13 Ocak burç özellikleri neler? 12 Ocak hangi burçtur? 12 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 12 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 12 Ocak burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title